В Омске из-за перекопанных дорог приостанавливают движение общественного транспорта

По сообщению департамента транспорта омской мэрии, СП «Тепловые сети» и АО «Омск РТС» будут проводить аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной — в районе дома 222 по улице Б. Хмельницкого. В связи с этим на данном участке будет прекращено движение трамваев по маршрутам № 1, 2, 8 и троллейбусов, следующих по маршруту № 15. Неудобство ожидает омичей с 22:00 1 ноября и до 06:00 2 ноября. После завершения аварийно-восстановительных работ движение на участке будет осуществляться в обычном режиме.