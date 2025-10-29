Ричмонд
В одном из округов Омска обнаружилась большая стая бродячих собак

Безнадзорные псы пугают омичей и чувствуют себя хозяевами на территории гипермаркета в Чкаловском поселке Октябрьского округа.

Источник: Комсомольская правда

Про стаю собак, которая сильно напугала женщину прямо на парковке гипермаркета, сообщает сегодня, 29 октября, телеграм-канал «Жесть Омск».

«На парковке гипермаркета “Лента” на улице 10 лет Октября женщину окружила стая собак. К ней на помощь поспешил очевидец, который помог их отогнать», — говорится в сообщении телеграм-канала.

На видеокадрах, сопровождающих пост, видна значительная стая крупных собак, спокойно и по-хозяйски разгуливающих по территории парковки, куда омичи частенько приезжают с детьми. Также в сообщении говорится, что специалисты муниципального приюта отловят животных до конца текущей недели.