В одном из округов Омска обнаружилась большая стая бродячих собак

На видеокадрах, сопровождающих пост, видна значительная стая крупных собак, спокойно и по-хозяйски разгуливающих по территории парковки, куда омичи частенько приезжают с детьми. Также в сообщении говорится, что специалисты муниципального приюта отловят животных до конца текущей недели.