В одном из округов Омска обнаружилась большая стая бродячих собак

Про стаю собак, которая сильно напугала женщину прямо на парковке гипермаркета, сообщает сегодня, 29 октября, телеграм-канал «Жесть Омск».
«На парковке гипермаркета “Лента” на улице 10 лет Октября женщину окружила стая собак. К ней на помощь поспешил очевидец, который помог их отогнать», — говорится в сообщении телеграм-канала.
На видеокадрах, сопровождающих пост, видна значительная стая крупных собак, спокойно и по-хозяйски разгуливающих по территории парковки, куда омичи частенько приезжают с детьми. Также в сообщении говорится, что специалисты муниципального приюта отловят животных до конца текущей недели.