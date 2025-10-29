Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
«Мы обязательно будем это делать (помнить о боевых подвигах — ред.)… Вы, наверное, тоже видели, тех же самых журналистов, военных корреспондентов, они же тоже под пулями ходят и потери несут», — сказал глава государства во время общения с участниками СВО.