Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации

Путин отметил работу военкоров в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции.

Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.

«Мы обязательно будем это делать (помнить о боевых подвигах — ред.)… Вы, наверное, тоже видели, тех же самых журналистов, военных корреспондентов, они же тоже под пулями ходят и потери несут», — сказал глава государства во время общения с участниками СВО.