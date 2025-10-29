Бизнесмен едва не обманул власти на миллионы рублей: он подделал документы ради участия в нацпроекте

В Белокатайском районе Башкирии завели уголовное дело по факту подделки документов для участия в конкурсе по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем феврале администрация Новобелокатайского сельсовета разместила на электронной торговой площадке извещение о проведении закупки на выполнение работ по благоустройству пляжной и пешеходной зоны пруда в селе Новобелокатай. Начальная цена контракта составляла 12 миллионов рублей.
Как выяснилось, руководитель коммерческой фирмы, желая получить преимущество перед другими участниками закупки, предоставил конкурсной комиссии фиктивные договоры и акты приемки выполненных работ на общую сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. При этом фактически его организацией ранее были выполнены работы лишь на 3,3 миллиона рублей.
На основании недостоверных сведений с директором компании был заключен муниципальный контракт сроком исполнения до конца сентября 2025 года. На момент проверки работы так и не были завершены.
Прокуратура направила материалы в следственные органы, в результате было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельных официальных документов».
