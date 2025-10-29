В Калужской области подвели итоги конкурса «Женщина — хозяйка села»

Конкурс проводился в 10 номинациях: «Хозяйка-наставница», «Молодая хозяйка села», «Гордость и слава села», «Хозяйка своего дела», «Работаю на земле», «Материнский подвиг», «Хозяйка сельской усадьбы», «Кладезь мудрости», «Патриот своей малой Родины» и «Дружу со спортом». В частности, в номинации «Хозяйка-наставница» участвовали главы администраций сельских поселений и другие руководители. Из них лучшей стала Любовь Венедиктова из поселка Мятлево.