В Калужской области подвели итоги конкурса «Женщина — хозяйка села»

Награждение победителей регионального конкурса «Женщина — хозяйка села», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», прошло 28 октября в Калужской области, сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Участниками конкурса стали 76 сельских жительниц из 20 муниципалитетов. Все они успешно трудятся, занимаются творчеством, воспитывают детей и занимаются общественной деятельностью.
Конкурс проводился в 10 номинациях: «Хозяйка-наставница», «Молодая хозяйка села», «Гордость и слава села», «Хозяйка своего дела», «Работаю на земле», «Материнский подвиг», «Хозяйка сельской усадьбы», «Кладезь мудрости», «Патриот своей малой Родины» и «Дружу со спортом». В частности, в номинации «Хозяйка-наставница» участвовали главы администраций сельских поселений и другие руководители. Из них лучшей стала Любовь Венедиктова из поселка Мятлево.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.