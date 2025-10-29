В Южной Корее сотрудник не смог пережить 80-часовую рабочую неделю

Молодой человек начал работать в популярном кафе-пекарне London Bagel Museum в мае 2024 года. Через 14 месяцев работы юноши в заведении стало известно о его смерти. Сообщается, что за день до случившегося сотрудник пришел на работу в 9 утра и ушел около полуночи, а за пять дней до случившегося он работал по 21 часу в день.