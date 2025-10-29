В Южной Корее сотрудник не смог пережить 80-часовую рабочую неделю

В Южной Корее 20-летний сотрудник популярного кафе умер после 80-часовой рабочей недели, сообщает The Korea Times.
Молодой человек начал работать в популярном кафе-пекарне London Bagel Museum в мае 2024 года. Через 14 месяцев работы юноши в заведении стало известно о его смерти. Сообщается, что за день до случившегося сотрудник пришел на работу в 9 утра и ушел около полуночи, а за пять дней до случившегося он работал по 21 часу в день.
Смерть произошла на фоне «хронической усталости в сочетании с острым переутомлением», отмечает издание. Молодой человек был настолько занят на работе, что не мог найти время для звонка своей девушке. Трудовой договор работника предусматривал 14 часов сверхурочной работы в неделю, это является нарушением лимита в 52 часа рабочей недели.
Семья погибшего настаивала на указании, что смерть наступила на работе, однако работодатель не предоставил данных о рабочих часах сотрудника и заявил, что данные семьи и компании отличаются.
Сеть кафе-пекарен London Bagel Museum («Лондонский музей бейглов») с 2021 года открыла семь заведений в разных частях Южной Кореи. Отмечается, что сеть пользуется большой популярностью.
Смерть от переработки
В Индии расследовали похожее дело о смерти 26-летней Анны Себастьян Пераил, работавшей в международной бухгалтерской компании Ernst & Young. Девушка умерла через четыре месяца после того, как заняла руководящую должность в компании. Мать погибшей заявила, что ее дочь умерла из-за «чрезмерного объема работы». По ее словам, проведение продолжительного времени на работе сказалось на ее физическом, эмоциональном и психологическом состоянии.
В Великобритании произошла иная ситуация. Уборщицу, работавшую в здании парламента в течение 16 лет, уволили после того, как выяснилось, что она тайно совмещает работу в двух местах — в дневные смены, с 8 утра до 5 вечера, в банке и в ночные смены, с 10 вечера до 6 утра, в парламенте пять дней в неделю.
В компании были обеспокоены тем, что женщина работала 17 часов в сутки и имела недолгие перерывы: всего пять часов вечером и два часа утром. Женщина, в свою очередь, заявила, что чувствовала себя хорошо, а отдыхать успевала в выходные дни.