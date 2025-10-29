В Югре проведут бесплатный акселератор для бизнеса «Лаборатория креатива»

Предприниматели Югры смогут принять участие в бесплатной акселерационной программе «Лаборатория креатива», которая пройдет с 7 ноября по 13 декабря в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономического развития региона.
Участников ждет практическая программа, где они систематизируют знания по запуску и масштабированию креативного бизнеса. Обучение рассчитано на предпринимателей и самозанятых, которые работают в сфере дизайна, моды, ИТ, досуга и других креативных направлений.
Программа «Лаборатория креатива» включает в себя офлайн- и онлайн-сессии: тематические модули по урбанистике, моде, досугу и цифровым сервисам с узкопрофильными наставниками. Акселератор завершится очной защитой проектов перед инвесторами и экспертами. Лучшие выпускники получат персональное трекерское сопровождение для дальнейшего развития.
В регионе стартовала регистрация на участие в акселераторе. Заявки принимаются по 2 ноября включительно. Более подробная информация о программе и форма для регистрации размещены на сайте акселератора.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.