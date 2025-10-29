«Народов много — Родина одна»: как в Татарстане отметят День народного единства

«Наше национальное многообразие — уникальный человеческий опыт».
Россия — огромная страна, в которой проживают более 190 народов, при этом представители 175 народностей — в Татарстане. Об этом в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, напомнила на пресс-конференции в «Татар-информе» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
«Наше национальное многообразие, конфессиональное многообразие действительно является уникальным человеческим опытом. Наша с вами общая задача, чтобы мы создали максимально комфортные условия для этнокультурной реализации представителей любой национальности. Мы живем долго все вместе, в каждом из нас смешано много кровей. Давайте помнить об этом и давайте ценить самое главное, что у нас есть, — нашу дружбу и наш мир», — сказала Аюпова.
Она также сделала акцент на том, что гражданский общероссийский праздник День народного единства имеет исторически многовековые казанские и религиозные корни.
«4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник связан с именами Минина и Пожарского, с именем святителя Гермогена, и самое важное — он связан с самим образом Казанской иконы Божией Матери, поскольку с благословения Гермогена эта казанская святыня была перемещена в Москву для защиты всего Отечества от польско-литовских захватчиков. Мы должны помнить свои корни, мы должны помнить свои традиции, какими бы мы ни были разными», — сказала Ирада Аюпова.
Кроме того, 6 ноября в нашем регионе будет отмечаться День Конституции Республики Татарстан. Запланированные на праздничную неделю события, отметила министр культуры, продуманы так, чтобы еще больше сплотить жителей Татарстана.
Традиционно на дату 4 ноября запланирована Всероссийская акция «Ночь искусств», к которой присоединятся музеи и культурные институции Татарстана. Акция пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». События «Ночи искусств» Ирада Аюпова посоветовала выбрать под свой интерес на портале культура.рф и на официальных сайтах учреждений культуры.
Большой этнографический диктант — акцент на единстве исконных ценностей.
Центральным мероприятием Дня народного единства Аюпова назвала юбилейную, десятую Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». При этом она подчеркнула, что акция — это не проверка знаний или попытка оценить, насколько россияне знают культуру своих соседей, культурный код собственного народа, а акцент на том, что все они — носители своих исконных традиций.
У нас единая ценностная модель. Идеология, логика принятия решений всегда базируются на внутреннем культурном коде, на своей ценностной приоритизации. Главное, что представители любого из проживающих на территории Татарстана народов, каждый из них, самым главным назовет человеческие ценности. Каждая из этих ценностей имеет культурное обоснование. Как раз культурное обоснование — это Большой этнографический диктант.
В прошлом году Большой этнографический диктант написали почти 46 тысяч татарстанцев. В этом году организаторы рассчитывают, что участников будет еще больше. Для них будут работать 100 очных площадок в 39 муниципальных районах Татарстана. Главная — в Доме Дружбы народов Татарстана в Казани. Можно будет написать Большой этнографический диктант и онлайн — на официальном сайте акции miretno.ru и национальнаяполитика.рф.
«Этот год мы в России позиционируем как Год защитника Отечества. Впервые в истории диктанта свои вопросы по видео зададут наши коллеги с передовой — участники СВО. Приглашаю всех жителей принять участие в этой акции, хотя бы для того, чтобы лишний раз открыть энциклопедии, учебники и вспомнить о том, что наша дружба и наша культурное многообразие являются нашим большим богатством», — пригласила Ирада Аюпова.
Директор Дома Дружбы народов Татарстана, заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Кадыров в свою очередь отметил, что год от года интересно наблюдать за тем, как повышается интерес населения к акции «Большой этнографический диктант».
«Вопросы бывают такие, что удивляешься. В этом году тоже будут интересные вопросы — про полководцев, гостеприимство разных народов, в том числе народов Кавказа», — немного намекнула желающим поучаствовать в акции член Совета Чувашской национально-культурной автономии РТ, председатель Союза чувашских женщин РТ Сильвия Чаркина.
Народы — русла единой Великой реки.
Ко Дню народного единства будет приурочен и гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Он пройдет 4 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В этом году, рассказала Аюпова, на фестиваль было подано рекордное количество заявок из всех муниципальных районов республики — 512. Отборы прошли более 4,3 тысячи артистов.
«Это фестиваль, который лишний раз подчеркивает, что у нас очень много талантливых людей, и в основном программа будет строиться на тех людях, которые работают в любительских творческих объединениях, но при этом задают высокий уровень профессионального мастерства. В гала-концерте примут участие более 450 артистов из 12 муниципальных районов республики. Я надеюсь, это будет очень яркая красочная демонстрация того, что республика — один наш общий дом, где под лозунгом “Народов много — Родина одна” творчески раскрывается каждая культура», — сказала Аюпова.
Фестиваль набрал большую популярность за 10 лет: когда-то в нем принимали участие всего около 200 коллективов, напомнил Тимур Кадыров.
«Слово “единство” мы хотели бы показать как живой органичный организм. Так родилась метафора Великой реки, где народы — русла, которые объединяются в этой реке. Уникальность концерта этого года в том, что мы объединяем разные номера театрализованно-драматургически в одно представление. Будем также и тему СВО раскрывать. Будет красочно: современные технологии, уникальная сценография из светодиодных экранов и с использованием проекционных сеток», — рассказал заслуженный работник культуры Татарстана, режиссер-постановщик фестиваля «Наш дом — Татарстан» Рамиль Сибгатуллин.
Анонсируя гала-концерт этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан», министр культуры подчеркнула, что нынешний год юбилейный для alma mater музыкальных талантов не только Татарстана, но и всей страны — Казанской государственной консерватории. Учебное заведение в этом году отмечает 80-летие. Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в Большом концертном зале состоится торжественный вечер, посвященный юбилею Казанской консерватории.
«Хотелось бы сказать, что без научного осмысления нашей музыкальной культуры, корней музыкальной культуры, мы многие наши музыкальные памятники утратили бы. Поэтому важно, что этот вуз, который за 80 лет подготовил более 8 тысяч высококвалифицированных специалистов, и сегодня успешен и пользуется высоким авторитетом как на территории РФ, так и за ее пределами. Только из Китая там учатся более 200 студентов. Наверное, потому, что музыкальная пентатоника является музыкальной основой как у нас, так и у них. И это снова мы обращаемся к тому, что у нас всех много общего», — заключила Аюпова.
Помимо крупных республиканских мероприятий, многие национально-культурные объединения республики проведут ко Дню народного единства свои мероприятия. Например, Молодежная ассамблея РТ совместно с Молодежной ассамблеей народов России проведет Межрегиональный форум молодых патриотов «Мы — россияне». Пройдут на следующей неделе в Доме Дружбы народов и многонациональной воскресной школе образовательные акции и диктанты на родных языках народов, населяющих Татарстан, а также отборочный этап фестиваля «Марийская радуга», гала-концерт Республиканского конкурса исполнителей мордовской народной песни «Там, на реке Рав».