«Народов много — Родина одна»: как в Татарстане отметят День народного единства

«Хотелось бы сказать, что без научного осмысления нашей музыкальной культуры, корней музыкальной культуры, мы многие наши музыкальные памятники утратили бы. Поэтому важно, что этот вуз, который за 80 лет подготовил более 8 тысяч высококвалифицированных специалистов, и сегодня успешен и пользуется высоким авторитетом как на территории РФ, так и за ее пределами. Только из Китая там учатся более 200 студентов. Наверное, потому, что музыкальная пентатоника является музыкальной основой как у нас, так и у них. И это снова мы обращаемся к тому, что у нас всех много общего», — заключила Аюпова.