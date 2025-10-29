Ричмонд
Еще 20 интерактивных остановок появятся в Ростове до конца 2025 года

В донской столице станет еще больше современных остановок.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове-на-Дону концессионер досрочно установил 50 интерактивных остановок и теперь планирует смонтировать еще 20 таких павильонов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

— Всего в течение пяти лет планируется обустроить 450 таких комплексов. Работы должны завершиться в 2029 году. Но сейчас рассматриваем возможность ускорить сроки, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, семь из 20 дополнительных «умных» остановок начали устанавливать на Привокзальной площади на прошлой неделе. После завершения работ ожидание транспорта станет более комфортным.

