Для детей-сирот в Калининградской области приобрели 144 квартиры

Дети-сироты в Калининградской области смогут заселиться в 144 квартиры, приобретенные в 2025 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Комиссия министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона приняла уже 120 квартир в Калининграде и Балтийске, сообщили в ведомстве.