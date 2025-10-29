Ричмонд
Для детей-сирот в Калининградской области приобрели 144 квартиры

В них выполнена чистовая отделка и подключена сантехника.

Дети-сироты в Калининградской области смогут заселиться в 144 квартиры, приобретенные в 2025 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Комиссия министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона приняла уже 120 квартир в Калининграде и Балтийске, сообщили в ведомстве.

Для детей-сирот приобрели однокомнатные квартиры площадью не менее 25 кв. м с чистовой отделкой и подключенной сантехникой. Они полностью готовы к заселению.

Отметим, что квартиры приобретают только в домах, которые введены в эксплуатацию не ранее 2022 года. Жилье предоставляет Министерство социальной политики Калининградской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.