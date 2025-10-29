Ричмонд
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО

Путин назвал случай со спасшими бойцов СВО иконами историей для фильма.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Случай с иконами, которые спасли от пуль бойцов в зоне СВО, является историей для фильма, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.

«А те иконы, в которые пуля вошла, и спасли жизнь — это же тоже история для фильма, для чего угодно», — сказал глава государства во время общения с участниками СВО.