Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Случай с иконами, которые спасли от пуль бойцов в зоне СВО, является историей для фильма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
«А те иконы, в которые пуля вошла, и спасли жизнь — это же тоже история для фильма, для чего угодно», — сказал глава государства во время общения с участниками СВО.