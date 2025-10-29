Первый этап работ по демонтажу сооружений бывшего БЦБК завершен на 80%

В Байкальске завершается первый этап работ по демонтажу аварийных зданий и сооружений Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Из 17 запланированных к сносу до конца этого года объектов демонтировано уже 14 — это 80%. Далее начнется второй этап. Он включает в себя снос 150 зданий. Его завершение планируется в конце 2027-го. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Ситуация с работами на БЦБК стала одной из тем, которые накануне обсуждали на Совете по развитию Байкальского муниципального образования. Его провел губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
— Программа по развитию Байкальска утверждена председателем правительства страны Михаилом Мишустиным, — рассказал глава региона Игорь Кобзев. — Она будет реализовываться в два этапа и состоит из четырех разделов: экономики, инфраструктуры, социальной сферы и экологии.
Первый этап — это период до 2027 года. На совете сообщили о том, что уже сделано: осуществлен капитальный ремонт дорог, переселили часть сибиряков из аварийного жилья, создали ресайклинг-центр, обустроили мусорные площадки и бункеры для крупного мусора, организован молодежный экологический кампус «ЭКО. ЦЕХ». Большое внимание оказывается и благоустройству окружающей среды — преобразились улица Речная, Татьянин сквер, м-н Гагарина.
Ведутся работы на прогулочном бульваре «Байкальский космос», подходят к завершению работы по проекту «Укрощение Строптивой реки». В 6 садоводствах появилось электричество и начали основательный ремонт дома культуры «Юбилейный» — того самого, в котором летом 1968-го года располагались гримерки Василия Шукшина и других актеров, снимавшихся в фильме «У озера».