Первый этап работ по демонтажу сооружений бывшего БЦБК завершен на 80%

В Байкальске завершается первый этап работ по демонтажу аварийных зданий и сооружений Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Из 17 запланированных к сносу до конца этого года объектов демонтировано уже 14 — это 80%. Далее начнется второй этап. Он включает в себя снос 150 зданий. Его завершение планируется в конце 2027-го. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.