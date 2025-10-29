Омичей продолжают активно травить так и не выявленные предприятия

Превышение концентрации ядовитых оксида углерода, оксида и диоксида азота было зафиксировано 28 октября в Кировском, Центральном и Советском округах.
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” 28 октября: на стационарном посту в Кировском округе зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 1,22 раза, диоксида азота в 1,04 раза, оксида углерода в 2,74 раза. На стационарном посту в Центральном округе зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,22 раза, оксида азота в 2,98 раза. На стационарном посту в Советском округе зафиксировано превышение ПДК оксида азота в 1,4 раза», — говорится в сообщении телеграм-канала «Чистый воздух. Омск».
Отметим, что наиболее вредным из этих трех газов является диоксид азота. Он раздражает и повреждает дыхательные пути, вызывая кашель, одышку, приступы астмы, а в высоких концентрациях — отек легких, который может привести к смерти.