Омичей продолжают активно травить так и не выявленные предприятия

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” 28 октября: на стационарном посту в Кировском округе зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 1,22 раза, диоксида азота в 1,04 раза, оксида углерода в 2,74 раза. На стационарном посту в Центральном округе зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,22 раза, оксида азота в 2,98 раза. На стационарном посту в Советском округе зафиксировано превышение ПДК оксида азота в 1,4 раза», — говорится в сообщении телеграм-канала «Чистый воздух. Омск».