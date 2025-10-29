«Впереди еще много работы!»: объем инвестиций в экономику Башкирии вырос на 5,3%

Особый акцент правительство делает на частных капиталовложениях, которые демонстрируют уровень доверия бизнеса. По словам Назарова, за первые шесть месяцев 2025 года такие инвестиции достигли почти 250 миллиардов рублей, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.