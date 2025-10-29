«Впереди еще много работы!»: объем инвестиций в экономику Башкирии вырос на 5,3%

Правительство Башкирии планирует к 2030 году привлечь в экономику региона 1 триллион и 250 миллиардов рублей инвестиций. Такую цель, по словам премьер-министра республики Андрея Назарова, перед кабмином поставил глава Башкирии Радий Хабиров.
Особый акцент правительство делает на частных капиталовложениях, которые демонстрируют уровень доверия бизнеса. По словам Назарова, за первые шесть месяцев 2025 года такие инвестиции достигли почти 250 миллиардов рублей, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Премьер-министр отметил положительную динамику в муниципалитетах: в 35 районах и городах республики заметен рост частных инвестиций, а в девяти из них наблюдается двукратное увеличение показателей. Среди лидеров роста:
— Уфа — прибавка 23 миллиарда рублей.
— Стерлитамак и Хайбуллинский район — плюс 2,7 миллиарда рублей.
— Учалинский район — 1,5 миллиарда рублей.
— Салават — 1,1 миллиарда рублей.
Назаров также сообщил, что по оценкам экспертов Башкирия занимает третье место по инвестиционной привлекательности и первое — по количеству инвестиционных предложений, размещенных на федеральной платформе.
— Не останавливаемся на достигнутом — впереди еще много работы! — заявил премьер-министр республики.
