Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший глава департамента транспорта Самары Петр Григорьев

На 77-м году ушел из жизни бывший глава департамента транспорта Самары, академик Российской академии транспорта и Почетный автотранспортник России Петр Павлович Григорьев.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Петр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера — это путь от автослесаря до руководителя дептранса, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу.

При его непосредственном участии был реализован проект по закупке 198 автобусов «Mercedes», которые служили самарцам почти два десятилетия. Он также внес значительный вклад в формирование нормативной правовой базы, регулирующей транспортную деятельность в области.

Особое внимание Петр Павлович уделял подготовке кадров. На протяжении семи лет он возглавлял кафедру организации перевозок и технического сервиса в Самарской государственной сельскохозяйственной академии, воспитав не одно поколение специалистов.

До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».

Прощание с Петром Павловичем Григоровым состоится 30 октября с 11:00 до 11:45 по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108 (Похоронный дом № 1, зал № 3).