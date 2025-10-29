Скончался бывший глава департамента транспорта Самары Петр Григорьев

Петр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера — это путь от автослесаря до руководителя дептранса, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу.