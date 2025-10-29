Минчанин лишился 45 000 рублей, приложив карту к мобильному телефону. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился 31-летний житель Минска, который стал жертвой мошенников. Мужчине на городской телефон позвонили якобы сотрудники предприятия «Белтелеком». Под предлогом продления договора звонившие выяснили его паспортные данные.
Затем минчанину поступил звонок от лжепредставителя Национального банка, который убедил его установить приложение, а затем поднести банковскую карту к телефону с функцией NFC. После этого у мужчины со счета списало примерно 45 000 рублей.
«Затем потерпевшего убедили оформить кредиты на 155 тысяч рублей и передать деньги курьеру, который представился инкассатором», — рассказали в милиции.
Следователи завели уголовное дело по факту мошенничество.
Ранее Нацбанк сообщил, что у вкладчиков белорусских банков украли 18 млн рублей.
