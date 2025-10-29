Ричмонд
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 30 октября

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий четверг, 30 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из него следует, что большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем прогнозируется погода без осадков.

На западе, северо-западе Казахстана под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на западе — сильные дожди, в горных районах юго-востока ночью ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туманы, на западе, севере, юго-востоке — усиление ветра.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

При этом в ряде областей республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.