Горячий рассол и яблоки. 5 быстрых и эффективных способов заквасить капусту

Закваска капусты — дело ответственное, но не слишком сложное. Нужно просто подождать, пока капуста хорошенько закиснет под действием молочно-кислых бактерий. Обычно на это уходит около недели. Но так хочется побыстрее получить любимую закуску! Тогда квашение можно ускорить. Делимся четырьмя быстрыми способами заквасить белокочанную капусту и бонусом — рецепт маринованной.
Квашение капусты в пакете
- 1 кг белокочанной капусты.
- 2 ст. л. крупной соли.
- 1 морковь.
Шаг 1. Капусту нашинковать тонкой соломкой.
Шаг 2. Морковь натереть на крупной терке, можно взять терку для корейской моркови.
Шаг 3. Смешать овощи с солью в миске, хорошо помять руками три-пять минут до выделения сока.
Шаг 4. Плотно утрамбовать массу в прочный полиэтиленовый пакет, тщательно выпустить весь воздух, плотно завязать.
Шаг 5. Положить в миску (на случай протечки), оставить при комнатной температуре.
Шаг 6. Каждые 12 часов переворачивать и слегка массировать пакет.
Шаг 7. Капуста приготовится через два дня, ее нужно сложить в стеклянную банку и хранить в холодильнике.
Экспресс-метод с горячим рассолом
- 1 кг белокочанной капусты.
- 1 морковь.
- 3 зуб. чеснока.
Для рассола:
- 1 л воды.
- 1 ст. л. крупной соли.
- 1 ст. л. сахара.
- лавровый лист и черный перец горошком.
Шаг 1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке.
Шаг 2. Чеснок нарезать пластинками.
Шаг 3. Плотно уложить овощи в трехлитровую банку.
Шаг 4. Рассол: вскипятить воду с солью, сахаром и специями, залить капусту горячим рассолом.
Шаг 5. Накрыть марлей, оставить при комнатной температуре на сутки.
Шаг 6. Затем накрыть крышкой и убрать в холодильник. Через 24 часа капуста готова.
Квашеная капуста с яблоками
- 1 кг белокочанной капусты.
- 2−3 антоновских яблока.
- 1 морковь.
- 1 ст. л. крупной соли с горкой.
Шаг 1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
Шаг 2. Яблоки очистить от сердцевины, нарезать дольками (кожуру не снимать).
Шаг 3. Смешать капусту и морковь с солью, помять до сока, потом добавить яблоки и перемешать.
Шаг 4. Уложить капусту в эмалированную кастрюлю, придавить гнетом.
Шаг 5. Яблоки ускорят брожение, и капуста будет готова через два дня. Разложить капусту по банкам, хранить в холодильнике.
Острая капуста с хреном и чесноком
- 1 кг капусты.
- 1 морковь.
- кусочек хрена на 30−40 г.
- 1 головка чеснока.
- 1 ст. л. крупной соли с горкой.
- черный перец горошком.
Шаг 1. Капусту нашинковать средней соломкой, морковь натереть на крупной терке.
Шаг 2. Хрен очистить и натереть на мелкой терке, можно предварительно его заморозить и тереть замороженным, тогда он меньше жжется.
Шаг 3. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками.
Шаг 4. Смешать капусту с морковью и солью, хорошо помять.
Шаг 5. Добавить хрен, чеснок, перец — аккуратно перемешать.
Шаг 6. Плотно утрамбовать в банку, сверху положить гнет, оставить при комнатной температуре на два дня.
Шаг 7. Каждые 12 часов делать проколы деревянной палочкой, чтобы выходил лишний газ.
Маринованная капуста
- 1 кг белокочанной капусты.
- 100 г моркови.
- 1 болгарский красный перец.
- ½ головки чеснока.
Для маринада.
- 1,5 стакана воды.
- 100 мл столового уксуса.
- 100 мл растительного масла.
- 3 ст. л. сахара.
- 1 ст. л. соли.
- черный и душистый перец горошком.
Шаг 1. Капусту нашинковать соломкой средней толщины, морковь натереть на терке.
Шаг 2. Чеснок нарезать тонкими пластинками, а перец — соломкой.
Шаг 3. В кастрюле нагреть воду, добавить сахар, соль, перец горошком.
Шаг 4. Довести до кипения, проварить две-три минуты, добавить уксус, выключить, через пару минут влить растительное масло.
Шаг 5. В большой миске смешать все подготовленные овощи, залить горячим маринадом.
Шаг 6. Тщательно перемешать деревянной ложкой, накрыть тарелкой, сверху поставить гнет, дать остыть.
Шаг 7. Можно есть сразу после остывания, но лучше дать постоять в холодильнике ночь, так капуста будет вкуснее. Хранить в банках в холодильнике.