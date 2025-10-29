Горячий рассол и яблоки. 5 быстрых и эффективных способов заквасить капусту

Закваска капусты — дело ответственное, но не слишком сложное. Нужно просто подождать, пока капуста хорошенько закиснет под действием молочно-кислых бактерий. Обычно на это уходит около недели. Но так хочется побыстрее получить любимую закуску! Тогда квашение можно ускорить. Делимся четырьмя быстрыми способами заквасить белокочанную капусту и бонусом — рецепт маринованной.