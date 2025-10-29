От «Экипажа» до «Точь-в-точь». Посмотрите на 40-летнюю Екатерину Шпицу

Казалось бы, путь предопределен — театральная студия «КОД», камерный театр «Новая драма». Но Екатерина выбрала… юридический факультет. Разум победил мечту? Как бы не так! Внутренний голос звал её в большую игру, и она его послушала. Случайная, на первый взгляд, поездка в Москву, провальный кастинг в модельное агентство… Казалось, ничего не вышло. Но именно эта «неудача» привела её в продюсерскую студию Юрия Чернавского, а оттуда — прямиком в магический мир кино.