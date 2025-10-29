В Австралии нашли бутылку с письмами 100-летней давности

На побережье Австралии нашли бутылку с письмами солдат Первой мировой войны. Послание пролежало в песке больше ста лет, сообщает Associated Press.
Бутылку из-под напитка Schweppes обнаружила семья Браун во время уборки мусора на пляже Уортон-Бич недалеко от города Эсперанс (штат Западная Австралия).
Внутри бутылки из толстого прозрачного стекла лежали два письма, написанные карандашом 15 августа 1916 года 27-летним Малкольмом Невиллом и 37-летним Уильямом Харли. Оба служили на корабле HMAT A70 Ballarat, который в годы Первой мировой перевозил австралийских военных в Европу. 12 августа он покинул Аделаиду и направился во Францию. Новобранцам предстояло пополнить ряды 48-го австралийского пехотного батальона.
Через год после отправки письма Невилл погиб на фронте. Харли был дважды ранен, но вернулся домой и умер в 1934 году в Аделаиде от рака. Его родственники считают, что болезнь была вызвана воздействием отравляющего газа на полях сражений. В письме Невилл просил того, кто найдет бутылку, передать его послание матери Робертине Невилл в город Уилкаватта в Южной Австралии.
В момент написания письма оба солдата находились в Большом Австралийском заливе. По словам Деб Браун, бутылка, скорее всего, недолго находилась в воде — ее быстро прибило к берегу. Более века она пролежала в дюнах, пока волны не вызвали эрозию и не обнажили находку.
Бумага внутри бутылки была влажной, но текст все равно остался хорошо читаемым. Благодаря этому Деб Браун смогла связаться с семьями обоих солдат. Она отметила, что бутылка сохранилась практически идеально и не имела наростов. Это указывает на то, что она долгое время находилась под песком, защищенная от воды и солнечных лучей.
Внучка Харли Энн Тернер сказала, что ее семья была «совершенно потрясена» находкой: «Мы просто не можем в это поверить. Это действительно похоже на чудо», — сказала она.
Бутылка с посланием от участников кругосветного плавания
Ранее в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморского края нашли бутылку с посланием от участников кругосветного плавания на судне «Пилигрим». Послание бросили за борт возле Сахалина, а обнаружили у мыса Островок Фальшивый. Документ преодолел не меньше 1 тыс. км.
Сообщение подписано капитаном кругосветки Сергеем Синельником. В послании — информация об экспедиции и пожелание попутного ветра. Подобрали «бутылочную почту» инспекторы заповедника, борющиеся с браконьерами.
В кругосветное путешествие российское судно «Пилигрим» отправилось в августе 2017 года. Корабль проплыл более 18,5 тыс. морских миль. Экипаж побывал в 15 странах.
Послание 200-летней давности
До этого во Франции группа студентов-археологов обнаружила послание, оставленное около 200 лет назад. Найденное письмо было спрятано в маленькой стеклянной колбе, помещенной в глиняный горшок, и обнаружено во время раскопок на месте древней галльской деревни на севере Франции. Руководитель раскопок Гийом Блондель (Guillaume Blondel) рассказал, что флакон, найденный в горшке, напоминал те, что использовались женщинами для нюхательной соли. Внутри бутылочки находилось послание, написанное археологом по имени П. Дж. Ферет, который руководил раскопками в этом месте в январе 1825 года.