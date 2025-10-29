В Австралии нашли бутылку с письмами 100-летней давности

До этого во Франции группа студентов-археологов обнаружила послание, оставленное около 200 лет назад. Найденное письмо было спрятано в маленькой стеклянной колбе, помещенной в глиняный горшок, и обнаружено во время раскопок на месте древней галльской деревни на севере Франции. Руководитель раскопок Гийом Блондель (Guillaume Blondel) рассказал, что флакон, найденный в горшке, напоминал те, что использовались женщинами для нюхательной соли. Внутри бутылочки находилось послание, написанное археологом по имени П. Дж. Ферет, который руководил раскопками в этом месте в январе 1825 года.