МГТУ имени Баумана подписал соглашения с АСИ и РЭО о сотрудничестве в области экологии

В частности, соглашение предусматривает организацию тематической практики студентов МГТУ на базе проекта «Экомолодежка.рф», а также совместное участие в экспертно-аналитическом сопровождении нацпроекта «Экологическое благополучие». Стороны отметили, что этот альянс науки, образования и практической экологии будет способствовать подготовке инженеров нового поколения, способных создавать и внедрять технологии в целях обеспечения технологического лидерства страны и ее экологического благополучия.