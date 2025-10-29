Ричмонд
МГТУ имени Баумана подписал соглашения с АСИ и РЭО о сотрудничестве в области экологии

Соглашение предусматривает организацию тематической практики студентов МГТУ на базе проекта «Экомолодежка.рф», а также совместное участие в сопровождении нацпроекта «Экологическое благополучие».

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. МГТУ имени Баумана подписал соглашения с Агентством стратегических инициатив и Российским экологическим обществом о сотрудничестве в области экологии. Соглашения были подписаны ректором МГТУ Михаилом Гординым и представителями этих организаций на площадке III Международного конгресса «Русский инженер», который проходит на этой неделе в Москве.

В частности, Гордин и заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозеров подписали соглашение о партнерстве с целью создания совместного Центра климатических, экологических и природных инноваций в МГТУ имени Баумана. Со стороны Российского экологического общества соглашение о партнерстве было подписано главой РЭО Рашидом Исмаиловым.

В рамках этого партнерства МГТУ имени Баумана и Российское экологическое общество объединят усилия для решения ключевых задач в сфере экологической безопасности и технологического суверенитета России. Основными направлениями совместной работы станут интеграция в образовательный процесс практико-ориентированных проектов и экспертное сопровождение государственных инициатив.

В частности, соглашение предусматривает организацию тематической практики студентов МГТУ на базе проекта «Экомолодежка.рф», а также совместное участие в экспертно-аналитическом сопровождении нацпроекта «Экологическое благополучие». Стороны отметили, что этот альянс науки, образования и практической экологии будет способствовать подготовке инженеров нового поколения, способных создавать и внедрять технологии в целях обеспечения технологического лидерства страны и ее экологического благополучия.

О конгрессе.

III международный конгресс «Русский инженер» проходит на этой неделе на территории МГТУ имени Баумана. Он призван объединить представителей научно-образовательного сообщества, а также стать площадкой для взаимодействия вузов с технологическим сектором. Ключевая часть повестки — обеспечение технологической независимости отечественной промышленности. Конгресс имеет статус международного, в нем примут участие представители 15 стран.