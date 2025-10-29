Ричмонд
Медали за воспитание особых детей впервые вручили в Иркутской области

Ими наградили трех родителей, которые совмещают воспитание особых детей и поддерживают семьи со схожей ситуацией.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Медали «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка» впервые вручили родителям в Иркутской области. Награда эта была учреждена губернатором региона Игорем Кобзевым в сентябре сего года и почти сразу нашла своих первых героев. Ими стали три Ольга Кашпирова из Иркутского района, Екатерина Родыгина из Иркутска и Елена Грацинская из Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

— Все эти три матери особых детей ведут активную общественную деятельность по поддержке семей с детьми-инвалидами, — рассказали в региональном правительстве. — Это очень важная работа, ведь они нашли в себе силы делиться своим опытом, мудростью и душевной силой с другими семьями, оказавшимися в похожей ситуации.

Получить медали «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка» в регионе могут родители, усыновители или опекуны, не менее 10 лет ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства, живущие вместе.

Решение о присуждении наград принимается комиссией, которая на этапе конкурса выставляет претендентам баллы. Пакет документов с ходатайством о получении медали можно отправлять в министерство социального развития до 1 сентября.