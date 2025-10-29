Медали за воспитание особых детей впервые вручили в Иркутской области

Медали «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка» впервые вручили родителям в Иркутской области. Награда эта была учреждена губернатором региона Игорем Кобзевым в сентябре сего года и почти сразу нашла своих первых героев. Ими стали три Ольга Кашпирова из Иркутского района, Екатерина Родыгина из Иркутска и Елена Грацинская из Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.