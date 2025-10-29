Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вакцинация от гриппа жизненно необходима для людей с хроническими заболеваниями и для людей старшего возраста, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Люди, имеющие хронические заболевания, тем более люди старшего возраста, в первую очередь наиболее уязвимы с точки зрения осложнений (после гриппа — ред.). И, конечно же, для них мы точно должны сказать, что для них это (вакцинация — ред.) не то, что не опасно — это жизненно необходимо», — сказал Тяжельников на пресс-конференции о главных вопросах вакцинации.
Он подчеркнул, что в определенном смысле вакцинация, это и профилактика неинфекционных заболеваний тоже. Люди должны относиться к этому как к такому долгосрочному процессу, вакцинировавшись сегодня, человек защищает себя не только от гриппа, но и от тех возможных изменений, которые могут появиться в случае заражения гриппом.