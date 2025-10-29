Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа

«Люди, имеющие хронические заболевания, тем более люди старшего возраста, в первую очередь наиболее уязвимы с точки зрения осложнений (после гриппа — ред.). И, конечно же, для них мы точно должны сказать, что для них это (вакцинация — ред.) не то, что не опасно — это жизненно необходимо», — сказал Тяжельников на пресс-конференции о главных вопросах вакцинации.