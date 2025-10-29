В Санкт-Петербурге состоялся форум работающей молодежи

Форум работающей молодежи Санкт-Петербурга состоялся 24 октября в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Участниками форума стали жители Северной столицы, Москвы, Самарской и Ульяновской областей. В программу мероприятия вошли несколько тематических треков. Они были связаны с реализацией личности через карьеру и творчество, организацией молодежных сообществ, взаимодействием с медиа и ИТ, а также с углубленным изучением истории страны.
Помимо этого, для участников форума провели мастер-классы и лекции. Во время этих встреч им рассказали о реальных кейсах из сфер бизнеса, науки и инноваций. Завершился форум торжественным награждением самых активных и инициативных представителей работающей молодежи, которые внесли значительный вклад в развитие своих регионов и страны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.