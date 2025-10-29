В Санкт-Петербурге состоялся форум работающей молодежи

Помимо этого, для участников форума провели мастер-классы и лекции. Во время этих встреч им рассказали о реальных кейсах из сфер бизнеса, науки и инноваций. Завершился форум торжественным награждением самых активных и инициативных представителей работающей молодежи, которые внесли значительный вклад в развитие своих регионов и страны.