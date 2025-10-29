Белорусский нотариус сказала, можно ли подарить квартиру за пожизненный уход

Специалист добавила, что выход из ситуации есть. По словам нотариуса, это заключение договора ренты или договора содержания с иждивением. Она пояснила, что подобным документов как раз и устанавливается обязанность лица, которому даритель хочет передать в собственность квартиру, по обеспечению дарителя пожизненно необходимым питание, уходом, лекарствами, оказанием ритуальных услуг.