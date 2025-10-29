Исторический Дом купца Лагутина отреставрировали в Воронеже

В последние годы здание находилось не в лучшем состоянии — износилась крыша, единственный балкон фактически оказался разрушен, а из-за демонтажа водостоков начал ветшать фасад. В итоге было принято решение о капитальном ремонте. Для этого разработали специальный проект для проведения именно реставрационных работ. В дальнейшем все разрушенные архитектурные элементы были восстановлены, в том числе, и майоликовые вставки внешнего декора.



«Приведен в порядок и балкон с уличной стороны Дома купца Лагутина: восстановлена массивная балконная плита, которую теперь обрамляет изящное металлическое ограждение. Колорит зданию также придают новые деревянные окна, которые повторяют историческую расстекловку объекта культурного наследия», — рассказали в Фонде капитального ремонта Воронежской области.