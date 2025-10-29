И.о. директора школы в Азове снимут с должности после скандала с табличками

Во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове на столах стоят таблички «малоимущие» и «СВО» и детей участников спецоперации якобы кормят лучше. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в школах такого быть не должно, это «очевидная и грубейшая дискриминация», директору одной из школ объявлен выговор.