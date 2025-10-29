Ричмонд
И.о. директора школы в Азове снимут с должности после скандала с табличками

И.о. директора азовской школы сместят с должности из-за скандала с табличками.

Источник: Freepik

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости. Исполняющая обязанности директора школы № 11 в Азове Ростовской области, где в столовой были установлены таблички «Малоимущие» и «СВО», с четверга перестанет находиться в этой должности, сообщили РИА Новости в администрации учебного заведения.

«Директора нет, был исполняющий обязанности директора. С завтрашнего дня снимают исполнение обязанностей», — сообщили агентству.

По информации собеседника агентства, соответствующий приказ уже подготовлен в управлении образования города. На странице официального сайта школы № 11 в Азове указано, что врио директора заведения является Кудрявцева Елена Николаевна. Будет ли сразу назначен новый директор или исполняющий обязанности директора школы, в администрации учебного заведения не уточнили.

«У нас нет комментариев», — заявили в управлении образования городской администрации на просьбу разъяснить ситуацию.

Во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове на столах стоят таблички «малоимущие» и «СВО» и детей участников спецоперации якобы кормят лучше. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в школах такого быть не должно, это «очевидная и грубейшая дискриминация», директору одной из школ объявлен выговор.

В среду директор средней общеобразовательной школы № 17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус заявила РИА Новости, что в ее школе никогда не было табличек, разделявших детей на категории, а утверждения об обратном — клевета.

Позже в министерстве образования региона сообщили РИА Новости, что таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» были установлены в сентябре этого года только в столовой школы № 11 в городе Азов Ростовской области, в других школах подобные факты не выявлены.

