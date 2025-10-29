Ричмонд
Визовый центр Италии возобновит для белорусов запись на шенген по живой очереди

Белорусы смогут записаться на шенген по живой очереди в визовый центр Италии.

Источник: Комсомольская правда

Визовый центр Италии возобновит для белорусов запись на шенген по живой очереди. Подробности опубликовали на официальном сайте оператора TLScontact.

Белорусы снова смогут записаться на шенген по живой очереди с 14 ноября 2025 года. Однако в визовом центре уточнили, что запись будет происходить по новым правилам. Подробности пообещали детально сообщить в ближайшее время.

Тем временем Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сказал об открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

