Визовый центр Италии возобновит для белорусов запись на шенген по живой очереди. Подробности опубликовали на официальном сайте оператора TLScontact.
Белорусы снова смогут записаться на шенген по живой очереди с 14 ноября 2025 года. Однако в визовом центре уточнили, что запись будет происходить по новым правилам. Подробности пообещали детально сообщить в ближайшее время.
Тем временем Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сказал об открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.