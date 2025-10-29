В последний раз выходил на связь из Башкирии: жителя Удмуртии не могут отыскать уже 93 дня

Как сообщают активисты, о судьбе Андрея Килина ничего неизвестно уже 93 дня, 28 июля он в последний раз выходил на связь из города Нефтекамска. Предположительно был одет в синие шорты, синюю футболку, зеленую кофту с капюшоном и серые сланцы.