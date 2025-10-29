Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе

«В свое время мой младший сын пошел в шесть, и было видно, что ему тяжеловато. Не каждый ребенок в этом возрасте готов к систематической учебе. Гораздо важнее не формальный возраст, а индивидуальная готовность ребенка — интеллектуальная и психологическая», — отметил законодатель.