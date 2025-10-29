Прокуратура потребовала отправить вдову рэпера Картрайта в колонию на 13 лет

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кохал, когда в квартире нашли тело. Тогда маленького сына женщины забрала ее мать. Однако через несколько месяцев по подозрению в убийстве задержали и ее. Ребенка передали в детский дом, так как на изоляции настаивал СК. Когда мать обвиняемой освободилась из СИЗО, с нее сняли все обвинения, она все равно не смогла добиться возвращения внука. В 2021 году родственники обвиняемой выиграли суд и смогли забрать трехлетнего мальчика, его временно передали тете (сестре Кохал). Вскоре саму женщину также отпустили из СИЗО, она провела там полтора года. Следствие сильно затянулось, обвинитель не смог предоставить каких-то убедительных доказательств вины женщины. В 2024 году ей уже назначили ограничение определенных действий, при этом она все еще не может общаться со своей матерью (свидетельницей).