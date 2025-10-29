Бывшая жена молдавского олигарха Плахотнюка проиграла и осталась с «замороженным» имуществом: суд отклонил иск о снятии ареста

Бывшая супруга Владимира Плахотнюка, Оксана Килдеску, проиграла в первой инстанции дело, в котором требовала снять арест с ряда объектов, оформленных на её имя.
Суд Кишинева признал её иск недопустимым. Прокуратура утверждает, что фактическим бенефициаром этого имущества является сам Владимир Плахотнюк, который содержится в пенитенциарии № 13 и проходит по нескольким уголовным делам, включая дело о краже миллиарда из банковской системы, сообщает Anticoruptie.
В феврале этого года бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что Оксана Килдеску была привлечена в качестве обвиняемой по делу о соучастии в отмывании денег. Тогда же, по её словам, швейцарским властям, где проживает Килдеску, было направлено ходатайство об оказании правовой помощи и проведении допроса.
В конце мая 2020 года суд Кишинева наложил арест на десять объектов недвижимости, принадлежащих бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку, общей стоимостью свыше 33 миллионов леев. Однако суд отклонил пять ходатайств антикоррупционной прокуратуры о наложении ареста на имущество Плахотнюка за рубежом, оценённое в 7,7 миллиона евро. Из шести поданных ходатайств было удовлетворено лишь одно — арест наложен на шесть квартир и четыре коммерческих помещения. Суд отказал в аресте вилл, принадлежащих Плахотнюку в Швейцарии, Франции и Румынии, а также пяти автомобилей и лодки, зарегистрированных в Швейцарии, и четырёх автомобилей в Молдове.
Прокуроры обжаловали это решение, но Апелляционная палата Кишинева отклонила их жалобу как необоснованную.
В июне 2023 года Высшая судебная палата отклонила очередное ходатайство адвоката Плахотнюка о передаче дела другой инстанции. Защитник Лучиан Рогак просил, чтобы рассмотрение жалобы на решение суда сектора Чеканы от 25 сентября 2020 года о наложении ареста на часть имущества было передано в другой суд той же инстанции. ВСП постановила, что довод о «недоверии к судьям» не является обоснованным, и оставил дело на рассмотрении Апелляционной палаты Кишинева.
В сентябре 2023 года швейцарская вилла бывшего лидера демократов также была арестована. Этот объект в суде также оспаривает бывшая супруга Плахотнюка.