Бывшая жена молдавского олигарха Плахотнюка проиграла и осталась с «замороженным» имуществом: суд отклонил иск о снятии ареста

В конце мая 2020 года суд Кишинева наложил арест на десять объектов недвижимости, принадлежащих бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку, общей стоимостью свыше 33 миллионов леев. Однако суд отклонил пять ходатайств антикоррупционной прокуратуры о наложении ареста на имущество Плахотнюка за рубежом, оценённое в 7,7 миллиона евро. Из шести поданных ходатайств было удовлетворено лишь одно — арест наложен на шесть квартир и четыре коммерческих помещения. Суд отказал в аресте вилл, принадлежащих Плахотнюку в Швейцарии, Франции и Румынии, а также пяти автомобилей и лодки, зарегистрированных в Швейцарии, и четырёх автомобилей в Молдове.