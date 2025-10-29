Ричмонд
Неограниченные поездки на весь день: в Челябинске запускают суточный проездной для общественного транспорта

В Челябинске с 1 ноября вводится суточный проездной за 150 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября в Челябинске появится суточный проездной билет для общественного транспорта стоимостью 150 рублей. Новая услуга позволит совершать неограниченное количество поездок в течение суток с момента активации. Об этом сообщили в МУП «Служба организации движения».

— Это выгоднее четырех поездок по транспортной или банковской карте, — пояснили в учреждении. — Карту можно приобрести заранее и активировать при необходимости.

Суточный проездной будет работать в тестовом режиме, но в перспективе его можно будет использовать как обычную транспортную карту или ежемесячный проездной. Нововведение особенно удобно для гостей города и жителей, планирующих в один день сделать несколько поездок.