Неограниченные поездки на весь день: в Челябинске запускают суточный проездной для общественного транспорта

С 1 ноября в Челябинске появится суточный проездной билет для общественного транспорта стоимостью 150 рублей. Новая услуга позволит совершать неограниченное количество поездок в течение суток с момента активации. Об этом сообщили в МУП «Служба организации движения».
— Это выгоднее четырех поездок по транспортной или банковской карте, — пояснили в учреждении. — Карту можно приобрести заранее и активировать при необходимости.
Суточный проездной будет работать в тестовом режиме, но в перспективе его можно будет использовать как обычную транспортную карту или ежемесячный проездной. Нововведение особенно удобно для гостей города и жителей, планирующих в один день сделать несколько поездок.