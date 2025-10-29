Форум по профразвитию объединил студентов и крупные компании Юга России

В Ростове прошел масштабный карьерный форум «День профразвития». В рамках мероприятия ВТБ представил программы стажировок и вакансии для молодых специалистов. Форум был организован платформой «Россия — страна возможностей» на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Среди участников мероприятия было свыше 1000 студентов и представителей ведущих компаний Юга России.
Банк выступил на форуме одним из ключевых работодателей. По данным банка, за время работы стенда HR-специалисты собрали более 100 контактов заинтересованных кандидатов и получили десятки откликов на программы практики и стажировок.
Ключевым инструментом отбора стали так называемые «карьерные свидания» — формат скоростного интервью, при котором встреча с кандидатом организуется после предварительного «мэтча» его анкеты с требованиями банка. За день банк провел 25 таких собеседований.
— Подобные проекты позволяют выстраивать прямой диалог между бизнесом и будущими специалистами. Мы видим высокий интерес молодежи к карьере в финансовой сфере и стараемся быть открытыми — рассказать о профессии, помочь сделать первые шаги. День профразвития стал отличной площадкой для знакомства с талантливыми студентами и поиска тех, кто хочет расти вместе с банком, — рассказал начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.
Помимо стенда и интервью, программа форума включала открытые дискуссии о тенденциях на рынке труда, карьерные консультации и мастер-классы. Участники могли пройти диагностику своих навыков, составить карьерную карту и пообщаться с представителями компаний в неформальной обстановке.
По словам организаторов, такие форматы помогают студентам лучше понимать рынок труда и требования работодателей, а компаниям — находить мотивированных молодых специалистов, готовых строить карьеру в родном регионе.