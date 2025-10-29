Форум по профразвитию объединил студентов и крупные компании Юга России

— Подобные проекты позволяют выстраивать прямой диалог между бизнесом и будущими специалистами. Мы видим высокий интерес молодежи к карьере в финансовой сфере и стараемся быть открытыми — рассказать о профессии, помочь сделать первые шаги. День профразвития стал отличной площадкой для знакомства с талантливыми студентами и поиска тех, кто хочет расти вместе с банком, — рассказал начальник отдела по работе с персоналом ВТБ по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова.