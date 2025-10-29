Белорусские юристы сказали, можно ли заменить марш Мендельсона при регистрации брака

Юристы сказали, могут ли белорусы заменить марш Мендельсона при бракосочетании. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Специалисты отметили, что белорусы для сопровождения торжественной регистрации брака могут использовать как марш Мендельсона, так и любые другие композиции.
В пресс-службе заметили, что стало модным использовать не одну, а две композиции — для выхода жениха и для невесты.
Однако если белорусы намереваются провести церемонию под свою музыку, то они должны заранее согласовать всех треки с загсом, чтобы не возникло технических накладок, и чтобы выбранные композиции не нарушали морально-этические нормы.
