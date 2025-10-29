Ричмонд
Главные новости к вечеру 29 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 29 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 октября 2025 года.

Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной установкой

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. «Посейдон» мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат», добавил Путин.

Путин: ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске

Источник: Пресс-служба Президента России

ВСУ в Купянске и Красноармейске оказались заблокированы армией России, сообщил Путин на встрече с бойцами в военном госпитале в Москве. По его словам, судьбу украинских военнослужащих должно решить политическое руководство Украины.

Совфед одобрил законы о резервистах и круглогодичном призыве

Источник: Пресс-служба СФ РФ/ТАСС

Совет Федерации в среду одобрил законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Также сенаторы одобрили закон, предусматривающий призыв на срочную службу в течение всего календарного года.

США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе

Источник: U.S. Army

Министерство нацобороны Румынии сообщило о намерении США сократить свой военный контингент в Европе. В ведомстве назвали это решение Вашингтона «ожидаемым».

Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Источник: РИА "Новости"

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о перехвате российского самолета Ил-20. Как утверждается в сообщении, истребители ВВС Польши «успешно идентифицировали и сопроводили российский самолет, летевший над Балтийским морем».