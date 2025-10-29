Главные новости к вечеру 29 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 29 октября 2025 года.
Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной установкой
Путин: ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске
ВСУ в Купянске и Красноармейске оказались заблокированы армией России, сообщил Путин на встрече с бойцами в военном госпитале в Москве. По его словам, судьбу украинских военнослужащих должно решить политическое руководство Украины.
Совфед одобрил законы о резервистах и круглогодичном призыве
Совет Федерации в среду одобрил законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Также сенаторы одобрили закон, предусматривающий призыв на срочную службу в течение всего календарного года.
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе
Министерство нацобороны Румынии сообщило о намерении США сократить свой военный контингент в Европе. В ведомстве назвали это решение Вашингтона «ожидаемым».
Польша заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем
Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о перехвате российского самолета Ил-20. Как утверждается в сообщении, истребители ВВС Польши «успешно идентифицировали и сопроводили российский самолет, летевший над Балтийским морем».