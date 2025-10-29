Две спортивные площадки установили в Заларинском районе Иркутской области

Две площадки с уличными тренажерами открыли в поселке Тыреть Заларинского района. Там установлено оборудование с изменяемой нагрузкой. Заниматься на нем будет комфортно подросткам и взрослым. Осуществить проект «Спорт без границ» получилось в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Общая стоимость данного проекта 3.2 миллиона рублей, — рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Маринина Кожарина. — Из них почти два миллиона рублей — это средства федерального бюджета, добавлены средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Известно, что это не единственное улучшение жизни сибиряков на селе. Также в рамках этой же госпрограммы провели ремонт дороги у дома номер три м-на Солерудник, там же обустроили парковку. Для удобства маломобильных жителей оборудовали лестницу с пандусом и, разумеется, провели освещение.
Стоит отметить, что на 2025 год в Приангарье было запланировано осуществление 22 проектов, направленных на благоустройство сел. Общая стоимость их реализации составляет 70 миллионов. По данным на конец октября, претворили в реальность уже 16 из них. Остальные шесть также уже находятся на стадиях завершения.