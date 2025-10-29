Две спортивные площадки установили в Заларинском районе Иркутской области

Стоит отметить, что на 2025 год в Приангарье было запланировано осуществление 22 проектов, направленных на благоустройство сел. Общая стоимость их реализации составляет 70 миллионов. По данным на конец октября, претворили в реальность уже 16 из них. Остальные шесть также уже находятся на стадиях завершения.