Права омского «Авангарда» на форварда Костина хочет выменять ЦСКА

Хоккейный ЦСКА заинтересован в покупке у «Авангарда» прав на форварда Клима Костина. Ранее тот играл за «ястребов» и в их составе стал чемпионом России в 2021 году.
О селекционных планах армейцев сообщил у себя на Телеграм-канале журналист газеты «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин.
Права на Костина закреплены за «Авангардом» с 2020 года. В 2021 году с ним «ястребы» выиграли Кубок Гагарина, а далее он уехал в НХЛ, сыграв там в том числе за «Сент-Луис», «Детройт» и «Сан-Хосе» (в прошлом сезоне).
В прошедшем межезонье и далее Костин оказался не востребован в НХЛ. Это не помешало его агенту Шуми Бабаеву в сентябре заявить, что он вскоре подпишет контракт с неким клубом заокеанской лиги, но с того момента воз остался и ныне там. Встал вопрос о том, что игрок вернется в КХЛ, но в «Авангарде» он вроде как снова играть не хочет.
В итоге у Костина возник вариант с ЦСКА. Уже ранее Телеграм-каналы писали, что тот выходил на омский клуб с предложением продать права на-Ка, но выставленная цена армейцев не устроила. Сейчас просто деньги омскому клубу не слишком нужны, а вот в виде обмена на какого-либо игрока вариант скорее возможен. Еще один инсайд говорит о том, что от армейцев в Омск может в таком обмене проследовать правый нападающий Денис Гурьянов.
