Права омского «Авангарда» на форварда Костина хочет выменять ЦСКА

В итоге у Костина возник вариант с ЦСКА. Уже ранее Телеграм-каналы писали, что тот выходил на омский клуб с предложением продать права на-Ка, но выставленная цена армейцев не устроила. Сейчас просто деньги омскому клубу не слишком нужны, а вот в виде обмена на какого-либо игрока вариант скорее возможен. Еще один инсайд говорит о том, что от армейцев в Омск может в таком обмене проследовать правый нападающий Денис Гурьянов.