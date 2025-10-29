В России запустили производство вакцины от вируса папилломы человека

КИРОВ, 29 окт — РИА Новости. Фармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) полного цикла, которая может защитить от распространенных типов этой инфекции, вызывающих рак шейки матки, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня, перед тем, как мы нажмем на выпуск, я хочу отметить, что мы не просто запускаем производство по полному циклу, мы делаем важнейший шаг в развитии технологической страны. Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по производству антигенов. Первый участок открываем сегодня, мощность его — более 600 тысяч доз в год. В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот. Это будет в втором полугодии 2026 года», — отметил генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов на церемонии запуска производства.
По его словам, к 2027 году «Нанолек» планирует расширить производство до 3,5 миллиона вакцин в год. «Это позволит не только закрыть все потребности российской системы здравоохранения, но и выйти на международный рынок».
Баринов подчеркнул, что общий объем инвестиций в проект ВПЧ составит 7,5 миллиарда рублей. Из них 950 миллионов рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» на приобретение высокотехнологичного оборудования.
Также в компании уточнили, что частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ в РФ варьируется от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире — порядка 600 тысяч женщин в год — следствие ВПЧ-инфекции.
В сентябре генеральный директор АО «Фармвьет» Нгуен Вьет Кхоа рассказал РИА Новости, что Вьетнам заинтересован в российской вакцине от ВПЧ и планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской.
Компания была основана в 2011 году. Выручка «Нанолек» по итогам 2024 года составила 25 миллиардов рублей. В портфеле компании представлены препараты для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, а также гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций. С 2020 года входит в реестр системообразующих предприятий российской экономики. В марте 2025 года компания получила регистрационное удостоверение на первую российскую вакцину против ВПЧ.