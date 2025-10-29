В России запустили производство вакцины от вируса папилломы человека

«Сегодня, перед тем, как мы нажмем на выпуск, я хочу отметить, что мы не просто запускаем производство по полному циклу, мы делаем важнейший шаг в развитии технологической страны. Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по производству антигенов. Первый участок открываем сегодня, мощность его — более 600 тысяч доз в год. В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот. Это будет в втором полугодии 2026 года», — отметил генеральный директор компании «Нанолек» Евгений Баринов на церемонии запуска производства.