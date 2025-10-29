10-летняя девочка без вести пропала в Башкирии: ее разыскивают уже целый день

Как сообщают волонтеры, Елизавета Федорова ушла из дома в селе Иглино, ее местонахождение все еще неизвестно. У пропавшей рост около 134−139 сантиметров, длинные русые волосы, темные брови и карие глаза. Была одета в синие штаны, футболку и шлепанцы.