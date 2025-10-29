10-летняя девочка без вести пропала в Башкирии: ее разыскивают уже целый день

Сегодня днем, 29 октября, в Иглинском районе Башкирии пропала 10-летняя девочка. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Как сообщают волонтеры, Елизавета Федорова ушла из дома в селе Иглино, ее местонахождение все еще неизвестно. У пропавшей рост около 134−139 сантиметров, длинные русые волосы, темные брови и карие глаза. Была одета в синие штаны, футболку и шлепанцы.
Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.
ОБНОВЛЕНИЕ 29.10.2025 19:42:
— Найдена, жива, — сообщили активисты организации «Поиск детей».
