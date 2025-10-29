Ричмонд
В Омске не построят детский сад на Нейбута: почему?

В мэрии заявили, что в его строительстве нет необходимости.

Источник: Om1 Омск

Планы по возведению нового детского сада на улице Арнольда Нейбута в Омске, которые ранее анонсировались в рамках нацпроекта «Демография», отменились. Информация об этом стала известна после публичного обращения местной жительницы к губернатору Виталию Хоценко через социальные сети.

Горожанка интересовалась, когда же начнётся строительство дошкольного учреждения, которое по первоначальным планам должны были сдать ещё в 2023 году. В городской администрации ответили, что необходимость в постройке нового сада отсутствует.

«В настоящее время потребности в строительстве детского сада по адресу: улица Арнольда Нейбута нет, дети посещают детский сад № 344», — добавили в мэрии.

Напомним, что летом 2021 года на разработку проектной документации для ясельного комплекса на 140 мест было выделено 2,1 млн рублей. Проект успешно прошёл экспертизу, однако дальнейшее финансирование строительных работ так и не было предусмотрено в бюджете.