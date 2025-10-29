Специалисты Рязанской больницы № 4 провели выездную диспансеризацию

Профилактическое обследование провели врачи Рязанской больницы № 4 в деревне Турлатово Рязанского района в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Специалисты приняли более 100 жителей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
На приеме работали 11 сотрудников медучреждения. Всем обратившимся измерили рост и вес, сделали общий и биохимический анализы крови, а также провели анализы на гепатит С. Граждане старше 40 лет прошли скрининг на наличие рака кишечника. На выездной диспансеризации также работал гинеколог, поэтому женщины старше 40 лет смогли обследоваться на портативном маммографе.
Желающим измерили внутриглазное и артериальное давление, провели ЭКГ с расшифровкой. Каждый пациент получил индивидуальные консультации по выявленным факторам риска. Кроме того, была организована вакцинация от гриппа и пневмококка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.