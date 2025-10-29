На 99% построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Балаганске

Готовность ФОКа сейчас составляет 99%. Остались, как говорится, «последние штрихи» и оформление всех необходимых документов. Чем же удивит сибиряков комплекс? Он оснащен по последнему слову техники. В нем есть спортивный зал, который подойдет для любых активных игра. Также там оборудованы два тренажерных зала, помещения для тренеров, медицинский кабинет. Конечно, есть раздевалки с душем и туалетом. Разумеется, есть и вспомогательные технические комнаты, кабинеты для администрации.