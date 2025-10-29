Ричмонд
На 99% построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Балаганске

Его возведение ведется с декабря 2023 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым полем подходит к концу в поселке Балаганск в Иркутской области. Совсем скоро он будет введен в эксплуатацию и местные жители смогут оценить современное спортивное сооружение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Готовность ФОКа сейчас составляет 99%. Остались, как говорится, «последние штрихи» и оформление всех необходимых документов. Чем же удивит сибиряков комплекс? Он оснащен по последнему слову техники. В нем есть спортивный зал, который подойдет для любых активных игра. Также там оборудованы два тренажерных зала, помещения для тренеров, медицинский кабинет. Конечно, есть раздевалки с душем и туалетом. Разумеется, есть и вспомогательные технические комнаты, кабинеты для администрации.

Что немаловажно, заниматься спортом там смогут также и маломобильные спортсмены, так как ФОК полностью удобен для них — есть специализированные комнаты для переодевания, душевые и санузлы. Перемещаться по территории физкультурного комплекса, они также смогут свободно.

Строительство ФОКа ведется с декабря 2023 года. На это выделено 298.3 миллиона рублей по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Напомним, ранее также сообщалось, что в Заларинском районе появились две спортивные площадки для подростков и взрослых.