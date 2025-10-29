Воронежскую больницу № 11 оснастили роботизированным оборудованием

Роботизированное оборудование для медицинской реабилитации установили в Воронежской городской клинической больнице № 11. Технику закупили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Например, больницу оснастили комплексом для восстановления опорно-двигательного аппарата с биологической обратной связью. Он предназначен для развития мелкой моторики рук и координации движений. Выглядит это устройство как перчатка, которая с помощью проводов подсоединяется к компьютеру. Его используют при работе с пациентами с повреждениями головного и спинного мозга, острым нарушением мозгового кровообращения, болезнью Паркинсона. Перчатка позволяет пациентам улучшить суставную подвижность, увеличить мышечную силу и нормализовать психоэмоциональный статус.
«Пациент играет в индивидуально подобранные интерактивные игры, используя “умную” перчатку, которая фиксирует даже малейшие движения кисти и пальцев», — рассказала заведующая отделением амбулаторной медицинской реабилитации Наталия Грибанова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.