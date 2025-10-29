Воронежскую больницу № 11 оснастили роботизированным оборудованием

Например, больницу оснастили комплексом для восстановления опорно-двигательного аппарата с биологической обратной связью. Он предназначен для развития мелкой моторики рук и координации движений. Выглядит это устройство как перчатка, которая с помощью проводов подсоединяется к компьютеру. Его используют при работе с пациентами с повреждениями головного и спинного мозга, острым нарушением мозгового кровообращения, болезнью Паркинсона. Перчатка позволяет пациентам улучшить суставную подвижность, увеличить мышечную силу и нормализовать психоэмоциональный статус.