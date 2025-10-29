Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень безработицы в Ростовской области достиг минимума в 0,3%

Снижение уровня безработицы зафиксировали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В начале октября 2025 года количество безработных граждан в Ростовской области составило около 6 тысяч человек. На неполной занятости числились 2,4 тысячи жителей региона. Это следует из официальных данных, опубликованных по итогам анализа рынка труда.

Уровень регистрируемой безработицы на Дону в начале октября составил 0,3%, уровень общей безработицы за июнь — август 2025 года находится в районе 2%.

В документе отмечают, что «ситуация на рынке труда Ростовской области в 2025 году характеризуется снижением показателей безработицы и высокой потребностью работодателей в кадрах».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.