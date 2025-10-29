Уровень безработицы в Ростовской области достиг минимума в 0,3%

В начале октября 2025 года количество безработных граждан в Ростовской области составило около 6 тысяч человек. На неполной занятости числились 2,4 тысячи жителей региона. Это следует из официальных данных, опубликованных по итогам анализа рынка труда.
Уровень регистрируемой безработицы на Дону в начале октября составил 0,3%, уровень общей безработицы за июнь — август 2025 года находится в районе 2%.
В документе отмечают, что «ситуация на рынке труда Ростовской области в 2025 году характеризуется снижением показателей безработицы и высокой потребностью работодателей в кадрах».
