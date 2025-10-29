В Петербурге доказали прочность алмазного материала

«Алмаз — карбид кремния» менее плотный по сравнению с металлами и сплавами, он высоко устойчив к коррозии и жаре, обладает высокой твердостью и «длительной прочностью при низком показателе пластичности». Этот материал можно использовать в механизмах с высокими скоростями вращения вместо металла — например, в авиастроении и морской технике. Чтобы убедиться, что «алмаз — карбид кремния» эффективно применяется «в нагруженных узлах трения», был создан другой материал — «реакционно-спеченный карбид кремния», который может выдержать нагрузку подобного эксперимента.