В Петербурге доказали прочность алмазного материала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей», входящего в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», доказали прочность материала из алмазов и кремния — «алмаз — карбид кремния» — на новом экспериментальном материале, сказано в сообщении пресс-службы ЦНИИ КМ «Прометей».
«Материал “алмаз — карбид кремния” открывает широкие возможности его применения в изделиях авиационной и морской техники. Возникла необходимость в определении трибологических (трения и износа — прим. ТАСС) характеристик композита. Для проведения необходимых экспериментов был изготовлен реакционно-спеченный карбид кремния» — говорится в сообщении.
«Алмаз — карбид кремния» менее плотный по сравнению с металлами и сплавами, он высоко устойчив к коррозии и жаре, обладает высокой твердостью и «длительной прочностью при низком показателе пластичности». Этот материал можно использовать в механизмах с высокими скоростями вращения вместо металла — например, в авиастроении и морской технике. Чтобы убедиться, что «алмаз — карбид кремния» эффективно применяется «в нагруженных узлах трения», был создан другой материал — «реакционно-спеченный карбид кремния», который может выдержать нагрузку подобного эксперимента.
Ученые испытали материал в «паре трения»: они создали два кольца из двух материалов, то есть из «алмаза — карбид кремния» и «реакционно-спеченного карбида кремния», заставили их под высокими нагрузками друг о друга тереться и таким образом проверили, как «алмаза — карбид кремния» ведет себя в тяжелых условиях: как он стирается, нагревается, как меняется его трение.
Эксперимент показал, что алмазный материал при трении о «реакционно-спеченный карбид кремния» изнашивается меньше, чем при таком же трении о металлы, при этом его поверхности шлифуются, а не разрушаются.
«В сравнении с ними (металлами — прим. ТАСС) выявлена высокая износостойкость реакционно-спеченного карбида кремния в паре трения с алмазной керамикой, в результате чего фактически наблюдается шлифовка карбидных частиц. А это — то, что нужно для промышленных изделий» — уточняется в сообщении.