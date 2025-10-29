Около Балтийского вокзала Санкт-Петербурга открыли общественную территорию

Сквер с зоной отдыха у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству города.
По просьбам жителей Адмиралтейского района бывшая стихийная парковка была преобразована в современное и комфортное общественное пространство. Теперь там расположен сквер с зоной отдыха, где удобно дождаться поезда или встретить близких.
Центральным элементом территории стал памятный знак, посвященный истории железнодорожного сообщения в России. Также в сквере были высажены деревья и кустарники, разбиты цветники с многолетними растениями. Кроме того, специалисты установили скамейки и сделали освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.