Вышел второй сезон проекта «Без границ» о достижениях людей с ОВЗ

Режиссер и продюсер проекта — Данил Мотин, победитель ArtMasters в номинации «Продюсер» в 2022 году. «Без границ — особый проект, который призван вдохновлять. Это встречи с людьми, которые могут изменить взгляд на жизнь. Герои проекта бросают вызов как личным, так и социальным стереотипам, наглядно демонстрируя: настоящие ограничения — не в теле, а в голове», — сказал он. Данил отметил, это отличный пример сотрудничества при котором несколько организаций объединились, чтобы создать что-то важное для всех.