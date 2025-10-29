Вышел второй сезон проекта «Без границ» о достижениях людей с ОВЗ

Премьера фильма «Без границ-2» состоялась 29 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. 2 ноября 2025 года его покажут на телеканале «Россия 24», сообщила Пресс-служба ArtMasters.
Картина посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья, которые строят успешную карьеру и своим примером доказывают, что нет ничего невозможного. Зрители увидят истории десяти финалистов Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для людей с ОВЗ и инвалидностью.
Герои проекта:
Максим Вырупаев ― у него с рождения проблемы со слухом. Модельер, создает собственный бренд одежды;
Даниил Харламов и Иван Долбин ― слабослышащие студенты, проводят мастер-классы по робототехнике и авиамоделированию;
Дмитрий Чешев ― кандидат в мастера спорта по плаванию, прикованный к инвалидной коляске после травмы позвоночника. Несмотря на это, он продолжает спортом, в том числе участвует в массовых заплывах, стал мотивирующим спикером;
Виктория Бородина ― девушка с врожденной дисплазией тазобедренных суставов, занимается кулинарией и создает настоящие шедевры;
Александр Мушковец ― студент-программист, превратил генетическое заболевание в источник силы;
Дмитрий Верфель ― несмотря на то, что после аварии ему ампутировали обе кисти рук, он смог стать профессиональным фотографом. Обучает детей с ОВЗ;
Анна Степанова ― перенесла множество операций на ноги из-за врожденной межпозвоночной грыжи. Начинала учиться на бухгалтера, но стала востребованным детским спортивным фотографом;
Даниил Салказанов ― единственный в мире глухой парафехтовальщик, создает дизайны автобусов и городов, удобных для всех;
Артем Стрельцов ― активный и любознательный студент, 15 лет живущий с сахарным диабетом. Сначала он поступил на специальность, связанную с программированием, затем с нуля изучил токарное дело и развивается в этих направлениях;
Сергей Пригода ― боец СВО, потерял часть стопы и перенес несколько операций. Мужчине предстоит реабилитация, но он настроен двигаться вперед: получить профессиональное медицинское образование, чтобы помогать восстанавливаться другим.
Проект также знакомит зрителей с возможностями для людей с ОВЗ, благодаря которым они строят новую жизнь. Помимо «Абилимпикса», в нем рассказывают о Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters, госпрограмме «Доступная среда», направленной на создание условий для интеграции инвалидов в общество и государственном фонде «Защитники Отечества», который помогает ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов.
Создавали «Без границ-2» финалисты ArtMasters, а также команда Not Alone Production совместно с Национальным центром «Абилимпикс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и нацпроекта «Молодежь и дети».
Режиссер и продюсер проекта — Данил Мотин, победитель ArtMasters в номинации «Продюсер» в 2022 году. «Без границ — особый проект, который призван вдохновлять. Это встречи с людьми, которые могут изменить взгляд на жизнь. Герои проекта бросают вызов как личным, так и социальным стереотипам, наглядно демонстрируя: настоящие ограничения — не в теле, а в голове», — сказал он. Данил отметил, это отличный пример сотрудничества при котором несколько организаций объединились, чтобы создать что-то важное для всех.
Выпуски проекта доступны также в социальных сетях национальных чемпионатов ArtMasters и Абилимпикс. Мероприятия проводят при поддержке федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.