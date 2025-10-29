В Новороссийске подростков научат создавать умные устройства

Набор ребят в возрасте от 11 до 16 лет на участие в проекте «Юный изобретатель — практические навыки по созданию умных устройств и движущихся моделей» стартовал в «Центре современных технологий» города Новороссийска Краснодарского края. Программа разработана в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации муниципального образования города.
Главной целью проекта является знакомство школьников с техническим творчеством на практике и вовлечение их в изобретательство: от идеи до готового устройства. Ребята узнают, как создаются современные «умные» вещи, научатся проектировать, собирать и программировать свои собственные устройства.
Во время занятий школьники шаг за шагом освоят процесс создания устройства: сформируют идею и разработают чертеж, составят план и схему работы электроники, изготовят детали и соберут готовое изделие, а на заключительном этапе старшие участники изучат основы программирования микроконтроллеров и проведут отладку своих проектов. Занятия объединят теорию и практику, позволяя сразу применять знания на деле. Запись доступна по номеру: +7 (918) 062 99 75.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.