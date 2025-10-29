Ричмонд
Два вида российского мороженого попали под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида мороженого из России.

Источник: Комсомольская правда

Два вида российского мороженого попали под запрет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

Под запретом оказалось двухслойное мороженое пломбир с ароматом ванили и карамели с шоколадным топпингом со вкусом ореха и крошкой шоколадного печенья от торговой марки «Карамельные облака». Его производителем является компания «Айс-Групп» (Омск, Россия).

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида мороженого из России. Фото: danger.gskp.by.

При проверке выяснилось, что доля молочного жира составила менее 3,2%. В ведомстве заметили, что это говорит про частичное замещение молочного жира его заменителем в количестве 96,8%. При производстве мороженого это не допускается.

Также под запрет попало мороженое от торговой марки Cocoricco с кокосовым молоком и мякотью кокоса в глазури. Указанное морожено производит ИП Шибаланская А. А (Нижегородская область, Россия).

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида мороженого из России. Фото: danger.gskp.by.

В Госстандарте сообщили, что массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 47,2%. Это указывает про частичную замену молочного жира его заменителем в количестве 52,8%. В ведомстве отметили, что подобное не допускается. Два указанных вида мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 31 октября.

Тем временем Госстандарт Беларуси запретил сразу две российские замороженные овощные смеси из-за кишечной палочки и других нарушений.

Ранее Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан.

А еще белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки.