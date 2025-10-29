Два вида российского мороженого попали под запрет в Беларуси

В Госстандарте сообщили, что массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 47,2%. Это указывает про частичную замену молочного жира его заменителем в количестве 52,8%. В ведомстве отметили, что подобное не допускается. Два указанных вида мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 31 октября.