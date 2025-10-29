Два вида российского мороженого попали под запрет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказалось двухслойное мороженое пломбир с ароматом ванили и карамели с шоколадным топпингом со вкусом ореха и крошкой шоколадного печенья от торговой марки «Карамельные облака». Его производителем является компания «Айс-Групп» (Омск, Россия).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида мороженого из России. Фото: danger.gskp.by.
При проверке выяснилось, что доля молочного жира составила менее 3,2%. В ведомстве заметили, что это говорит про частичное замещение молочного жира его заменителем в количестве 96,8%. При производстве мороженого это не допускается.
Также под запрет попало мороженое от торговой марки Cocoricco с кокосовым молоком и мякотью кокоса в глазури. Указанное морожено производит ИП Шибаланская А. А (Нижегородская область, Россия).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида мороженого из России. Фото: danger.gskp.by.
В Госстандарте сообщили, что массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 47,2%. Это указывает про частичную замену молочного жира его заменителем в количестве 52,8%. В ведомстве отметили, что подобное не допускается. Два указанных вида мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 31 октября.
Тем временем Госстандарт Беларуси запретил сразу две российские замороженные овощные смеси из-за кишечной палочки и других нарушений.
Ранее Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан.
А еще белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки.